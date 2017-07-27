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    Жители села в Армении перекрыли дорогу в знак протеста

    Жители села Ардви перекрыли дорогу в знак протеста против эксплуатации золотоносного рудника 

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Жители села Ардви в Армении перекрыли автомобилями ведущую в село дорогу в знак протеста, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. 

    На 26 июля в Ардви были запланированы общественные обсуждения о проведении геолого-разведывательных работ с целью эксплуатации золоторудного месторождения. Протестующие заявили, что не позволят участникам обсуждения въехать в село. 

    В село прибыли экологи, депутаты оппозиционной парламентской фракции "Елк", а представителям министерства охраны природы сельчане не позволили въехать в село. Требованиям полиции разблокировать дорогу они не подчинились. 

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