Жители ряда населенных пунктов Украины будут эвакуированы из-за подрыва Каховской ГЭС

Из-за подрыва ВС РФ Каховской ГЭС 6 июня подразделения Национальной полиции Украины и ГСЧС в Херсонской области готовят эвакуацию гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр.

Из-за подрыва ВС РФ Каховской ГЭС 6 июня подразделения Национальной полиции Украины и ГСЧС в Херсонской области готовят эвакуацию гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. В частности, речь идет о таких населенных пунктах: села Николаевка, Ольговка, Лёво, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) из-за подрыва плотины Каховской ГЭС.