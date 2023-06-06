О нас

Жители ряда населенных пунктов Украины будут эвакуированы из-за подрыва Каховской ГЭС

Жители ряда населенных пунктов Украины будут эвакуированы из-за подрыва Каховской ГЭС Из-за подрыва ВС РФ Каховской ГЭС 6 июня подразделения Национальной полиции Украины и ГСЧС в Херсонской области готовят эвакуацию гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр.
В регионе
6 июня 2023 г. 09:19

Из-за подрыва ВС РФ Каховской ГЭС 6 июня подразделения Национальной полиции Украины и ГСЧС в Херсонской области готовят эвакуацию гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. В частности, речь идет о таких населенных пунктах: села Николаевка, Ольговка, Лёво, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) из-за подрыва плотины Каховской ГЭС.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
5 июня 2023 г. 21:57
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
5 июня 2023 г. 21:24
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
5 июня 2023 г. 20:33
Эрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
ФотоЭрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
3 июня 2023 г. 16:21
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
3 июня 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
3 июня 2023 г. 12:42
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
3 июня 2023 г. 11:23
В Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
ФотоВ Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
31 мая 2023 г. 23:05
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели"
31 мая 2023 г. 16:00
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
31 мая 2023 г. 14:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi