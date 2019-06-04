В России отметили праздник Рамазан - ВИДЕО

Проживающие в Москве мусульмане отметили Рамазан-байрам.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, больше всего верующих совершили праздничный намаз в Соборной мечети на Проспекте мира. Все желающие не смогли уместиться внутри, поэтому верующие молились около мечети и на окрестных улицах. По разным оценкам, услышать муфтия пришли от 100 до 200 тысяч человек.

Из-за большого наплыва верующих до окончания молитвы автомобильное движение по прилегающим к мечети улицам перекрывали, некоторые станции метро утром работали только на выход.