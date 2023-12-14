Жители Махачкалы перекрыли центральные проспекты из-за отсутствия электричества

Жители Махачкалы перекрыли несколько центральных проспектов города из-за отсутствия электричества.

Жители Махачкалы Республики Дагестан (РФ) перекрыли несколько центральных проспектов города из-за отсутствия электричества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на место приехали сотрудники городской мэрии.

Из-за продолжающихся проливных дождей в Махачкале затопило несколько улиц, ряд проспектов остались без электричества. Вследствие ухудшения погодных условий на особый режим работы перешли энергетики "Дагэнерго".

В восстановительных работах участвуют 26 бригад: 75 специалистов и 31 единица техники. К 14:00 (15:00 по бакинскому времени) они восстановили работу 202 энергообъектов, к вечеру вернули свет 60% пострадавшим от непогоды. В зоне особого риска, как сообщили в "Дагэнерго", Южно-Сухокумск, Магарамкентский, Дербентский, Карабудахкентский, Кизлярский, Бабаюртовский районы Дагестана и Махачкала.

"Мэр Махачкалы Юсуп Умавов провел оперативное заседание ситуационного центра с представителями ресурсоснабжающих организаций. Он в срочном порядке поручил задействовать все имеющиеся ресурсы городского хозяйства в ликвидации аварий в подаче электроснабжения", - подчеркивается в сообщении.