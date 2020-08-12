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Жители Грузии оценили отношения с Азербайджаном

Жители Грузии оценили отношения с Азербайджаном 68% опрошенных в Грузии считают, что отношения страны с Азербайджаном хорошие
В регионе
12 августа 2020 г. 18:40
Жители Грузии оценили отношения с Азербайджаном

68% опрошенных в Грузии считают, что отношения страны с Азербайджаном хорошие.

Как сообщает грузинское бюро Report, это указано по итогам опроса общественного мнения, проведенного Международным Республиканским Институтом США в Грузии.

13% участников опроса не смогли оценить отношения Грузии с Азербайджаном ни как хорошие и ни как плохие, а 14% опрошенных назвали отношения плохими. Только 5% респондентов не смогли ответить на данный вопрос.

8% опрошенных назвали Азербайджан важнейшим политическим партнером Грузии, а 11%-важнейшим экономическим партнером.

Отметим, что опрос проводился в Грузии с 4 июня по 2 июля этого года. В ходе опроса было изучено мнение 1 500 респондентов.

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Версия на английском языке Survey: Georgian residents appreciate their relationship with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan sakinləri Azərbaycanla münasibətləri qiymətləndirib

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