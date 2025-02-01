Жители Еревана бойкотируют решение мэрии о подорожании транспорта

В Ереване проходит акция против подорожания оплаты проезда в общественном транспорте столицы.

В Ереване проходит акция против подорожания оплаты проезда в общественном транспорте столицы.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

К бойкоту жителей столицы призывают члены Совета старейшин Еревана от фракции "Мать Армения" и депутаты парламента от фракции "Айастан". К акции присоединился и бывший мэр Айк Марутян. Члены Совета старейшин призывают граждан платить 100 драмов, заявляя, что это их конституционное право. Депутаты Гарник Даниелян и Тадевос Аветисян садятся в автобусы и беседуют с гражданами. Аветисян извиняется перед водителем и говорит, что присоединяется к тысячам граждан и не будет платить 150 драмов.

Ранее сообщалось, что Совет старейшин Еревана 33 голосами "за" принял решение, по которому с 1 февраля цена за одну поездку выросла с 100 до 150 драмов (чуть меньше 40 центов), будут действовать и пакеты единой билетной системы.