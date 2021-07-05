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Жителей Сочи призвали приготовиться к эвакуации из-за угрозы наводнения

Жителей Сочи призвали приготовиться к эвакуации из-за угрозы наводнения В сочинских реках Хорота и Мацеста зафиксирован критический уровень воды, жителей просят собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В регионе
5 июля 2021 г. 12:22
Жителей Сочи призвали приготовиться к эвакуации из-за угрозы наводнения

В сочинских реках Хорота и Мацеста зафиксирован критический уровень воды, жителей просят собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию", — говорится в сообщении.

4 июля на Сочи обрушился ливень со шквалистым ветром. Дождь до сих пор не утих. В некоторых частях города движение транспорта заблокировано.

Власти города объявили штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра до 22 м/с, а также образование смерчей над морем.

В Адлерском районе из-за сильного ветра на людей упало дерево. В результате один человек погиб, двое пострадали.

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