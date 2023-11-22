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Житель Забуха: Мои чувства словами не описать

Житель Забуха: Мои чувства словами не описать Мои чувства словами не описать. Возвращение в Забух - самое знаменательное событие в моей жизни.
В регионе
22 ноября 2023 г. 07:56
Житель Забуха: Мои чувства словами не описать

Мои чувства словами не описать. Возвращение в Забух - самое знаменательное событие в моей жизни.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам житель Лачынского района, участник Первой Карабахской войны Умудов Рамиз перед отъездом очередного миграционного каравана из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.

Он отметил, что с одной стороны радуется возвращению к родному очагу, с другой - чувствует сожаление из-за потери героических сынов родины.

"Шехиды отдали свои жизни за освобождение наших земель, да упокоит Всевышний их души и ниспошлет крепкого здоровья гази. Они под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева вернули наши земли", - добавил У.Рамиз.

Напомним, что сегодня из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку в Забух выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.

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Версия на азербайджанском языке Laçın sakini: “Hisslərim təsviredilməzdir”

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