Житель Воронежа сорвал рекордный джекпот в истории России в полмиллиарда рублей

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Житель Воронежской области выиграл в лотерею «Русское лото» джекпот в 506 миллионов рублей (14 709 003.0145 AZN). Как сообщает Report, об этом в воскресенье, 5 ноября, говорится на сайте компании-оператора лотереи «Столото». Свой билет он купил в одной из местных розничных точек продаж.

Эта сумма, по словам организатора лотереи, является рекордом за всю историю России. «Это эпохальное событие не только в истории «Русского лото», но и в истории всех российских лотерей. Этот случай еще раз доказывает главное: чтобы выиграть в лотерею, нужно в первую очередь купить билет», — говорится в пресс-релизе.

Победитель сможет оформить выигрыш в лотерейном центре в Москве.

Предыдущий рекорд был поставлен жителем Сочи в мае. Он выиграл в тираже «6 из 45» 364 685 787 рублей.