Житель Уфы поджог мечеть, ища в темноте муллу

Полицейские задержали уфимца, который случайно поджег мечеть, когда в темноте с помощью зажженной спички пытался найти священнослужителя, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По данным ГУ МЧС по региону, 3 ноября ночью произошел пожар в мечети "Хамза" в Уфе на площади 15 кв. м, никто не пострадал.

В полиции сообщают, что в ходе осмотра места пожара выяснилось, что возгорание возникло в результате поджога. По факту умышленного повреждения чужого имущества было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении поджога задержан 39-летний местный житель.

"Он рассказал, что в тот день он был пьян, проходя мимо мечети, увидел, что двери не заперты. Находясь в неосвещенном помещении, уфимец зажег спичку, чтобы найти священнослужителя. Однако никого не увидел и, бросив спичку, покинул здание. После этого началось возгорание", - сообщает пресс-служба МВД по региону.

Ведомство отмечает, что задержанный сожалеет о случившемся. Мужчина находится под подпиской о невыезде, специалисты подсчитывают сумму ущерба.