 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Жительница России зарегистрировала в заброшенном доме более девять тысяч иностранных граждан

    Среди зарегистрированных есть граждане Азербайджана

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Жительница города Уссурийск в Приморском крае России  зарегистрировала в заброшенном доме более девяти тысяч человек. Как передает Report, об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

    За восемь месяцев 2015 года 32-летняя женщина зарегистрировала в двухэтажном доме 9117 граждан Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, КНР, Украины, Молдовы и Беларуси. Было установлено, что фактически по месту регистрации они не проживали, а само здание заброшено и не используется как жилое.

    Мировой суд Уссурийска признал женщину виновной в фиктивной постановке на учет иностранцев и приговорил к штрафу в размере 100 тыс. рублей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi