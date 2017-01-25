Жительница России зарегистрировала в заброшенном доме более девять тысяч иностранных граждан

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Жительница города Уссурийск в Приморском крае России зарегистрировала в заброшенном доме более девяти тысяч человек. Как передает Report, об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

За восемь месяцев 2015 года 32-летняя женщина зарегистрировала в двухэтажном доме 9117 граждан Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, КНР, Украины, Молдовы и Беларуси. Было установлено, что фактически по месту регистрации они не проживали, а само здание заброшено и не используется как жилое.

Мировой суд Уссурийска признал женщину виновной в фиктивной постановке на учет иностранцев и приговорил к штрафу в размере 100 тыс. рублей.