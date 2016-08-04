​Жительница Приморья прописала в своей квартире почти 900 человек

Баку. 4 Августа. REPORT.AZ/ Жительница Уссурийска (Приморский край) с марта по май 2016 года прописала в своей квартире 893 человека.

Как передает Report, об этом «Интерфаксу» рассказала старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина.

По ее словам, женщине предъявлено обвинение по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан). Среди тех, кто оказался прописан в квартире, есть граждане Китая, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и других стран.

«При этом иностранцы воспользовались данным обстоятельством в целях избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории России», — отметила Телегина.