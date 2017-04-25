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    Житель Махачкалы приговорен к пяти годам колонии за попытку примкнуть к боевикам в Сирии

    В январе 2016 года Умарбутт Мирзоев был задержан при пресечении турецко-сирийской границы

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/  Житель Махачкалы приговорен к пяти годам колонии общего режима за попытку примкнуть к боевикам в Сирии. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель прокуратуры Дагестана.

    "Советский районный суд Махачкалы признал местного жителя Умарбутту Мирзоева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Покушение на участие в незаконном вооруженном формировании", - заявил представитель надзорного ведомства.

    По его словам, в суде было доказано, что в декабре 2015 года Мирзоев решил уехать в Сирию для того, чтобы вступить в ряды боевиков. "В январе 2016 года он был задержан при пресечении турецко-сирийской границы правоохранительными органами Турции и в последующем депортирован в Россию", - отметил он. 

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