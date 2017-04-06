Житель Эстонии в ходе суда признался в шпионаже за российскими военными

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Житель Эстонии Арсен Мардалейшвили, приговоренный в России к 11 годам колонии за шпионаж, в ходе заседания в Мосгорсуде признался в сборе данных о войсках Западного военного округа. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"В ходе судебных заседаний Мардалейшвили… признал себя виновным в собирании и передаче представителям департамента охранной полиции МВД Эстонии за денежное вознаграждение составляющих государственную тайну сведений в отношении частей и соединений Западного военного округа", — говорится в сообщении.

Мосгорсуд приговорил к 11 годам заключения жителя Эстонии Мардалейшвили, признав его виновным в шпионаже. Дело поступило в суд с грифом "совершенно секретно" и рассматривалось в закрытом режиме. Мардалейшвили, согласно данным суда, является одновременно лицом без гражданства и обладает статусом "негражданин Эстонии".