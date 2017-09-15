Житель Еревана обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 5-летнего ребенка

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Следственный комитет Армении в рамках уголовного дела раскрыл инцидент с насильственными действиями сексуального характера в отношении пятилетнего ребенка, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Отец пятилетнего ребенка, проживающий в Лорийской области Армении, сообщил в правоохранительные органы о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении его дочери со стороны жителя Еревана.

Ребенок 2012 года рождения вместе со своей матерью в период с 19-го августа по 1 сентября гостил в доме у приятеля матери 1982 года рождения в ереванском административном округе Арабкир. Мать ребенка время от времени отсутствовала и оставляла малышку на попечении 35-летнего мужчины. Мужчина, пользуясь тем, что он оставался с ребенком наедине, периодически совершал в отношении малолетнего ребенка насильственные действия.

На основе полученных достаточных доказательств, 35-летнему жителю Еревана предъявлено обвинение по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетнего УК Армении. В его отношении в качестве меры пресечения избран арест.