Житель Дагестана получил 17 лет колонии за сбор средств для ИГ

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Дагестана Керима Шайхвалиева к 17 годам колонии за сбор средств для "Исламского государства" (ИГ), а также покушение на участие в незаконном военном формировании (НВФ), передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В июне 2016 года К.Шайхвалиев решил организовать сбор средств для ИГ. Вскоре, в октябре, он в Telegram поместил просьбу пересылать деньги на его банковские счета и собрал более 119 тысяч рублей, из которых около 55 тысяч перевел на банковские карты участников ИГ.

Уголовное дело было возбуждено по статье о содействии террористической деятельности. Подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по данному делу и наказания, назначенного по приговору Магарамкентского районного суда Дагестана от 2018 года, в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии строгого режима.

В 2018 году К.Шайхвалиев был осужден за покушение на участие в НВФ к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, неотбытая часть наказания составляет 3 года и почти 7 месяцев. Он планировал выехать в Сирию для участия в НВФ, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.