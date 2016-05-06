Житель Читы незаконно поставил на миграционный учет более 400 выходцев из СНГ

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Житель Читы Абдулахад Мулоев с января 2013 года по май 2014 года незаконно поставил на миграционный учет более 400 выходцев из стран СНГ, в том числе граждан Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в пресс-службе Управления федеральной службы безопасности по Забайкалью.

"За вознаграждение он изготовил 31 подложный договор о найме жилья, по которым выступал их арендодателем. На основании этих документов он заполнил более тысячи уведомлений о прибытии иностранцев и незаконно поставил на миграционный учет 418 граждан Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении и Азербайджана, - сообщили в ведомстве.

Суд Читы присудил Мулоева к штрафу в сумме, равной 100-кратному размеру платы, полученной им за "услуги".