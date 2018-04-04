Житель Армении приговорен к 3 годам заключения за сексуальное покушение на гражданку Китая

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ По делу о сексуальном покушении на гражданку Китая суд вынес приговор.

Как передает Report, об этом сообщает NEWS.am.

Cуд общей юрисдикции Араратской и Вайоцдзорской областей признал Хачика Тертеряна виновным и приговорил к 3 годам 3 месяцам лишения свободы. Подсудимый признал вину.

Инцидент произошел днем 1 октября 2017 г. Гражданка Поднебесной пыталась автостопом добраться из Хор Вирапа до Еревана. Хачик вызвался подвезти. Вместо Еревана мужчина заехал в село Урцадзор, где попытался изнасиловать. Женщина оказала сопротивление, тогда Хачик избил гостью, одновременно совершив насильственные действия сексуального характера. Мужчина арестован.