Жириновский стал первым официальным кандидатом в президенты России

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Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Зарегистрирована кандидатура председателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского в качестве кандидата на президентских выборах.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, информацию распространила пресс-служба Центризбиркома России.

Жириновский стал первым из претендентов в качестве кандидата на президентских выборах.

Он баллотируется уже в шестой раз.

Напомним, что очередные президентские выборы в РФ состоятся в марте 2018 года.