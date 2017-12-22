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    Жириновский стал первым официальным кандидатом в президенты России

    Он баллотируется уже в шестой раз© MAXIM ZMEYEV / Reuters

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Зарегистрирована кандидатура председателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского в качестве кандидата на президентских выборах.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, информацию распространила пресс-служба Центризбиркома России.

    Жириновский стал первым из претендентов в качестве кандидата на президентских выборах.

    Он баллотируется уже в шестой раз.

    Напомним, что очередные президентские выборы в РФ состоятся в марте 2018 года. 

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