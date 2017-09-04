Жириновский предложил сменить главу МИД России

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Россия должна проводить более жесткую внешнюю политику с учетом нынешней международной обстановки, и поэтому предлагает сменить главу российского МИД, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для другой обстановки…, сегодня нужен другой человек, который будет лучше его", - заявил В.Жириновский журналистам.

При этом он не назвал человека, которого хотел бы видеть в качестве преемника нынешнего министра Сергея Лаврова.