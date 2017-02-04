Жириновский переизбран на пост главы ЛДПР

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Владимир Жириновский на очередном съезде ЛДПР (Либерал-Демократическая Партия России) переизбран председателем партии.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, этот пост он занимает с 31 марта 1990 года.

Председатель партии избирается на четыре года без ограничения количества сроков. Председатель партии по уставу организации осуществляет стратегическое руководство, является главным представителем партии, утверждает все основные решения.

После выборов Жириновский заявил, что намерен участвовать на президентских выборах в 2018 году.