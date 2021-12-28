Жесткая посадка вертолета Ми-2 в России, погиб один человек

Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии.

Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава региона Александр Бречалов.

"Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб. Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь", — написал Бречалов в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что Ми-2, обследовавший нефтепровод, упал на территории республики. Как стало известно, на борту были два человека, пилот вышел на связь.

Позже, как сообщали в МЧС, место аварийной посадки вертолета обнаружили, а пилота и пассажира передали медикам.