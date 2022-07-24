Жертвами войны в Украине стали 358 детей

В результате войны, развязанной Российской Федерацией против Украины, погибли 358 детей, 684 получили ранения.

В результате войны, развязанной Российской Федерацией против Украины, погибли 358 детей, 684 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на ”Интерфакс-Украина", об этом говорится в информации Генпрокуратуры страны.

“По состоянию на 24 июля 2022 года, официальное число детей, убитых в результате российской агрессии, за день не изменилось - 358 человек, увеличилось число раненых – более 684 человека”, – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"За пять месяцев широкомасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 1 042 детей. Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 361 человек, Харькове – 194, Киеве - 116, Чернигове – 68, Луганске - 61, Николаеве - 54, Херсоне - 54, Запорожье - 40.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их уточнению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.