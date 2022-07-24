О нас

Жертвами войны в Украине стали 358 детей

Жертвами войны в Украине стали 358 детей В результате войны, развязанной Российской Федерацией против Украины, погибли 358 детей, 684 получили ранения.
В регионе
24 июля 2022 г. 17:44
Жертвами войны в Украине стали 358 детей

В результате войны, развязанной Российской Федерацией против Украины, погибли 358 детей, 684 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на ”Интерфакс-Украина", об этом говорится в информации Генпрокуратуры страны.

“По состоянию на 24 июля 2022 года, официальное число детей, убитых в результате российской агрессии, за день не изменилось - 358 человек, увеличилось число раненых – более 684 человека”, – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"За пять месяцев широкомасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 1 042 детей. Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 361 человек, Харькове – 194, Киеве - 116, Чернигове – 68, Луганске - 61, Николаеве - 54, Херсоне - 54, Запорожье - 40.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их уточнению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna müharibəsində 358 uşaq həlak olub, yüzlərlə azyaşlı yaralanıb

Другие новости из категории

Эрдоган и Мирзиёев провели телефонный разговор
Эрдоган и Мирзиёев провели телефонный разговор
24 июля 2022 г. 16:32
Эрдоган: Греция нарушает условия Лозаннского договора
Эрдоган: Греция нарушает условия Лозаннского договора
24 июля 2022 г. 15:29
Трехсторонние встречи министров Азербайджана, Узбекистана и Турции пройдут в августе
Трехсторонние встречи министров Азербайджана, Узбекистана и Турции пройдут в августе
24 июля 2022 г. 13:31
Турецкая разведка обезвредила террориста Кендала Армянского
ФотоТурецкая разведка обезвредила террориста "Кендала Армянского"
24 июля 2022 г. 11:45
Названо число женщин-военнослужащих в ВС Украины
Названо число женщин-военнослужащих в ВС Украины
24 июля 2022 г. 08:58
Макрон: Возврат к ядерной сделке с Ираном еще возможен
Макрон: Возврат к "ядерной сделке" с Ираном еще возможен
24 июля 2022 г. 07:56
Киев может дополнительно получить до 30 единиц HIMARS
Киев может дополнительно получить до 30 единиц HIMARS
24 июля 2022 г. 05:48
Зеленский: ВС Украины шаг за шагом освобождают Херсонскую область
Зеленский: ВС Украины шаг за шагом освобождают Херсонскую область
24 июля 2022 г. 04:57
В Турции разбился микроавтобус, пострадали более десятка человек
В Турции разбился микроавтобус, пострадали более десятка человек
24 июля 2022 г. 04:28
В Украине погибли граждане США
В Украине погибли граждане США
24 июля 2022 г. 03:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi