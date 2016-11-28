Жертвами ДТП с участием пьяного водителя в Чечне стали семь человек

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/Семь человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пьяного водителя на трассе "Кавказ" в Чечне.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в сети Instagram.

"По предварительным данным, виновен водитель машины "Форд"… Со слов свидетелей, он был пьяным", - написал Кадыров.

По словам Кадырова, участниками ДТП стали три автомобиля. В результате лобового столкновения автомобилей "Форд" и "ВАЗ-21014" и столкновения с "Приорой" погибли семь человек: водитель "Форда", две девочки в возрасте 10 и 14 лет, а также девушка и еще трое мужчин. Кроме того, в тяжелом состоянии в больницу доставлены 11-летний сын предполагаемого виновника аварии и водитель "Приоры". Отмечается, что все погибшие в машине "ВАЗ-21014" (пять человек) были членами одной семьи.