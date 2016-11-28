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    Жертвами ДТП с участием пьяного водителя в Чечне стали семь человек

    Все погибшие в машине ВАЗ-21014 (пять человек) были членами одной семьи

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/Семь человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пьяного водителя на трассе "Кавказ" в Чечне.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в сети Instagram.

    "По предварительным данным, виновен водитель машины "Форд"… Со слов свидетелей, он был пьяным", - написал Кадыров.

    По словам Кадырова, участниками ДТП стали три автомобиля. В результате лобового столкновения автомобилей "Форд" и "ВАЗ-21014" и столкновения с "Приорой" погибли семь человек: водитель "Форда", две девочки в возрасте 10 и 14 лет, а также девушка и еще трое мужчин. Кроме того, в тяжелом состоянии в больницу доставлены 11-летний сын предполагаемого виновника аварии и водитель "Приоры". Отмечается, что все погибшие в машине "ВАЗ-21014" (пять человек) были членами одной семьи.

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