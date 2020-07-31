Жену украинского рэпера задержали в России по подозрению в его убийстве

В Санкт-Петербурге задержали жену погибшего украинского рэпера Энди Картрайта. Ее подозревают в убийстве мужа.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
"Марина Кохал задержана в рамках дела об убийстве", — добавил источник РИА Новости в силовых структурах.
Ранее в среду вечером в квартире на Невском проспекте, 134, полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части его тела были упакованы в пять пакетов, а на месте происшествия нашли ножовку, таз и разделочную доску.
Погибшим оказался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко).
По словам супруги музыканта, которая находилась в той же квартире, он скончался четыре дня назад из-за передозировки наркотиков. Женщина заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить "светлую память" о муже.
Позже СМИ сообщили, что первичный анализ не выявил в крови Картрайта наркотиков.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и намерены ходатайствовать об аресте Кохал.