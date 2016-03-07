​Женщины составляют 49,8% населения Турции

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ 49,8% населения Турции составляют женщины. Как передает Report со ссылкой на Anadolu, по данным Статистического института Турции (TÜİK), по состоянию на 1 января 2016 года в стране проживали 39 млн. 511 тыс. 191 мужчина (50,2%) и 39 млн. 229 тыс. 862 женщины.

Продолжительность жизни мужчин составляет в среднем 75,3 года, против 80,7 лет – для женщин.

Таким образом, женщины в Турции живут в среднем на 5,4 года дольше мужчин.