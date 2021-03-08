Женщина основала новое политическое движение в Грузии

Политик Елена Хоштария основала новое движение «Пора»

Политик Елена Хоштария основала новое движение «Пора».

Как сообщает грузинское бюро Report, она сделала заявление, опубликованное в соцсетях.

По словам Хоштария, она намерена разоблачать коррумпированных чиновников, мошенников и все виды несправедливости.

«Вы не будете одиноки, мы не оставим без помощи ни одного человека, борющегося с несправедливостью», - заявила Хоштария.

42-летний политик в декабре прошлого года вышла из партии «Европейская Грузия». Она объяснила свое решение новыми политическими планами.