Женщина основала новое политическое движение в Грузии

Политик Елена Хоштария основала новое движение «Пора».
Как сообщает грузинское бюро Report, она сделала заявление, опубликованное в соцсетях.
По словам Хоштария, она намерена разоблачать коррумпированных чиновников, мошенников и все виды несправедливости.
«Вы не будете одиноки, мы не оставим без помощи ни одного человека, борющегося с несправедливостью», - заявила Хоштария.
42-летний политик в декабре прошлого года вышла из партии «Европейская Грузия». Она объяснила свое решение новыми политическими планами.