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Женщина основала новое политическое движение в Грузии

Женщина основала новое политическое движение в Грузии Политик Елена Хоштария основала новое движение «Пора»
В регионе
8 марта 2021 г. 15:35
Женщина основала новое политическое движение в Грузии

Политик Елена Хоштария основала новое движение «Пора».

Как сообщает грузинское бюро Report, она сделала заявление, опубликованное в соцсетях.

По словам Хоштария, она намерена разоблачать коррумпированных чиновников, мошенников и все виды несправедливости.

«Вы не будете одиноки, мы не оставим без помощи ни одного человека, борющегося с несправедливостью», - заявила Хоштария.

42-летний политик в декабре прошлого года вышла из партии «Европейская Грузия». Она объяснила свое решение новыми политическими планами.

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