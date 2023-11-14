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Женевское "мероприятие" представителя бывшего сепаратистского режима потерпело фиаско

Женевское "мероприятие" представителя бывшего сепаратистского режима потерпело фиаско Представители бывшего сепаратистского режима, прекратившего свое существование на территории Азербайджана, теперь пытаются пропагандировать свой незаконный опыт в Европе в составе армянских НПО.
В регионе
14 ноября 2023 г. 23:42
Женевское мероприятие представителя бывшего сепаратистского режима потерпело фиаско

Представители бывшего сепаратистского режима, прекратившего свое существование на территории Азербайджана, теперь пытаются пропагандировать свой незаконный опыт в Европе в составе армянских НПО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянскую прессу.

Так, в этот раз представляющий себя бывшим "госминистром" Артак Бегларян принял участие в заседании рабочей группы Комиссии ООН по правам человека по универсальному периодическому обзору Азербайджана в Женеве в качестве представителя Общество милосердия Армении. Однако, несмотря на участие в заседании, вопреки его утверждениям, ему не было предоставлено ни одного слово для выступления.

После этого фиаско появились сообщения о том, что с участием Артака Бегларяна в Женеве будет организовано мероприятие "Путь к восстановлению Арцаха: привлечение Азербайджана к ответственности".

Однако из опубликованного позже снимка видно, что на его мероприятии присутствовало лишь 6-7 человек и представители одной страны (Армении).

Таким образом, очередное "мероприятие", рассчитанное на то, чтобы обмануть международное сообщество, исказив реалии в регионе, и направленное на распространение заявлений о ложной "блокаде" и "геноциде", что является частью клеветнической кампании Армении против Азербайджана, потерпело фиаско.

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Версия на азербайджанском языке Erməni separatçısının Cenevrə sərgüzəştləri uğursuzluğa düçar olub

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