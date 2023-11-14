Женевское "мероприятие" представителя бывшего сепаратистского режима потерпело фиаско

Представители бывшего сепаратистского режима, прекратившего свое существование на территории Азербайджана, теперь пытаются пропагандировать свой незаконный опыт в Европе в составе армянских НПО.

Представители бывшего сепаратистского режима, прекратившего свое существование на территории Азербайджана, теперь пытаются пропагандировать свой незаконный опыт в Европе в составе армянских НПО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянскую прессу.

Так, в этот раз представляющий себя бывшим "госминистром" Артак Бегларян принял участие в заседании рабочей группы Комиссии ООН по правам человека по универсальному периодическому обзору Азербайджана в Женеве в качестве представителя Общество милосердия Армении. Однако, несмотря на участие в заседании, вопреки его утверждениям, ему не было предоставлено ни одного слово для выступления.

После этого фиаско появились сообщения о том, что с участием Артака Бегларяна в Женеве будет организовано мероприятие "Путь к восстановлению Арцаха: привлечение Азербайджана к ответственности".

Однако из опубликованного позже снимка видно, что на его мероприятии присутствовало лишь 6-7 человек и представители одной страны (Армении).

Таким образом, очередное "мероприятие", рассчитанное на то, чтобы обмануть международное сообщество, исказив реалии в регионе, и направленное на распространение заявлений о ложной "блокаде" и "геноциде", что является частью клеветнической кампании Армении против Азербайджана, потерпело фиаско.