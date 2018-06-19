Жена задержанного армянского депутата пыталась скрыть около 3 тысяч банок мясных консервов для солдат

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Полиция Армении обнаружила автомобили, груженные коробками с тушенкой, на этикетках которых содержится надпись "Не подлежит продаже, солдатский паек", сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"18 июня, в Управление по противодействию коррупции и преступлениям против экономической деятельности Главного управления по борьбе с организованной преступностью Полиции РА поступили оперативные данные о том, что на стоянке в Ереване припаркованы грузовые автомобили марок УАЗ и ГАЗ, груженные консервами", – заявили в полиции.

Водители данных грузовиков были задержаны и доставлены в Главное управление по борьбе с организованной преступностью.

При осмотре автомобилей было обнаружено 2980 мясных консервов с надписью "Не подлежит продаже, солдатский паек". Согласно заявлению водителей, банки перевозились из здания Союза добровольцев "Еркрапа" по указанию Назик Амирян – супруги задержанного председателя Союза, депутата Манвела Григоряна.

Обстоятельства устанавливаются.