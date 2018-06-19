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    Жена задержанного армянского депутата пыталась скрыть около 3 тысяч банок мясных консервов для солдат

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Полиция Армении обнаружила автомобили, груженные коробками с тушенкой, на этикетках которых содержится надпись "Не подлежит продаже, солдатский паек", сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. 

    "18 июня, в Управление по противодействию коррупции и преступлениям против экономической деятельности Главного управления по борьбе с организованной преступностью Полиции РА поступили оперативные данные о том, что на стоянке  в Ереване припаркованы грузовые автомобили марок УАЗ и ГАЗ, груженные консервами", –  заявили в полиции.

    Водители данных грузовиков были задержаны и доставлены в Главное управление по борьбе с организованной преступностью.

    При осмотре автомобилей было обнаружено 2980 мясных консервов с надписью "Не подлежит продаже, солдатский паек". Согласно заявлению водителей, банки перевозились из здания Союза добровольцев "Еркрапа" по указанию Назик Амирян – супруги задержанного председателя Союза, депутата Манвела Григоряна. 

    Обстоятельства устанавливаются.

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