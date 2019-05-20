Жена Саакашвили проиграла на выборах мэра города Зугдиди

В Грузии в промежуточных выборах глав администраций пяти городов - Зугдиди, Зестафони, Чиатура, Хуло и Марнеули - победили кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта".

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, об этом свидетельствуют итоги, подведенные ЦИК Грузии.

Жена бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс, выдвинутая партией "Единое национальное движение" на пост мэра Зугдиди, потерпела поражение. Она набрала 42,84% голосов. За ее соперника, кандидата правящей партии Геги Шенгелия, проголосовали 54,18% избирателей.

В Мтацминдском избирательном округе Тбилиси пройдет второй тур выборов. Там ни один из кандидатов не сумел получить более 50% голосов.