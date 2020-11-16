Жена экс-президента Армении находится в реанимации в тяжелом состоянии

Супруга третьего президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян находится в отделении реанимации медцентра "Наири" в тяжелом состоянии

Супруга третьего президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян находится в отделении реанимации медцентра "Наири" в тяжелом состоянии. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал директор медцентра Анатолий Гнуни.



"Она госпитализирована, находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Уже две недели", — сказал Гнуни.

Причину госпитализации он не сообщил, отметив, что родные не давали ему разрешения на разглашение подобной информации.

Между тем, источник "Sputnik Армения" в медцентре сообщил, что Саргсян попала в больницу с коронавирусной инфекцией.