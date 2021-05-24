Жемчужине Востока 140 лет

Столица Туркменистана – белокаменный Ашхабад празднует 140 лет

В преддверии одного из самых значимых дней для народа Туркменистана редакция Report решила обратиться к человеку, который провел в Туркменистане, а именно в Ашхабаде, о котором пойдет речь, ни много ни мало 10 лет.

Диалог с Вахдетом Султан–заде, профессиональным дипломатом, который более 28 лет работал в Афганистане, Иране, Турции и Туркменистане, начиная от атташе до чрезвычайного и полномочного посла.

-Уважаемый Вахдет муаллим, рады снова приветствовать Вас. Как мы все знаем столица Туркменистана – белокаменный Ашхабад празднует 140 лет. Взяв во внимание Ваш богатый опыт жизни и работы в этом замечательном городе, хотелось бы в первую очередь услышать ваши впечатления.

-Город любви и благополучия – так я могу охарактеризовать драгоценный Ашхабад. Я искренне благодарю судьбу за то, что целых 10 лет я жил и работал в столице такого замечательного государства. Я считаю, что мне очень повезло оказаться в Ашхабаде при Президенте Гурбангулы Бердымухамедове, который так много сделал для Туркменистана и, в частности, для этого города!

Как вы уже сказали, в этом году городу исполнится 140 лет. За это время Ашхабад преобразился до неузнаваемости. С каждым днем город хорошеет и радует взгляд жителей и гостей столицы.

Поднятый из руин город после сильного землетрясения, который был почти стерт с лица земли, претерпел множество изменений и возродился в прекрасный беломраморный оазис. Ашхабад – олицетворение души туркменского народа.

Несмотря на свою немалую историю, только с 2013 года Указом Президента Гурбангулы Бердымухамедова был учрежден День города Ашхабада. Главная цель Президента страны по развитию Ашхабада – сделать столицу Туркменистана одним из красивейших и современных мегаполисов мирового уровня.

- Вахдет муаллим, Ашхабад числится в списке рекордсменов Книги рекордов Гиннесса. Не могли бы Вы немного рассказать читателям о достижениях города, так как Вы один из немногих людей, которые могли лицезреть все эти произведения архитектурного искусства воочию.

-Невозможно перечислить все то, что было построено в столице всего за несколько лет независимости. Ашхабад впечатляет своей богатой архитектурой и инфраструктурой. Невзирая на то, что в столице проводят много строительных работ, Президент уделяет тщательное внимание экологии города, о чем свидетельствуют регулярные проекты по защите природы от загрязнений.

Внесённые в Книгу мировых рекордов Гиннесса ковер «Алтын Асыр» как самый большой ручной тканый ковер в мире (301 кв. м, 2003 г.), главный пассажирский терминал Ашхабадского международного аэропорта с самым большим изображением коврового орнамента (705 кв. м, 2016 г.), самое большое художественное изображение ахалтекинского скакуна на Олимпийском стадионе туркменской столицы (2017 г.) свидетельствуют о бережном отношении к культурному наследию и использованию его традиций в дизайнерском оформлении современных градостроительных проектов различного назначения.

А такой рекорд Ашхабада, как самый продолжительный велосипедный парад по одной линии, в котором участвовало рекордное количество велосипедистов (2019 г.) говорит о большом внимании к развитию спорта и продвижению принципов здорового образа жизни в стране.

Несмотря на огромное количество великолепных сооружений мне бы хотелось заострить внимание именно на объектах, связанных с вашим вопросом. Начну свой список с первого, довольно символичного, рекорда, а именно флагштока.

Флагшток высотою 133 метра с Государственным туркменским флагом весом 420 килограммов и размерами 52,5 на 35 метров установлен на площади перед Государственным музеем. Просто взглянув на развивающийся флаг страны на фоне чистого голубого неба можно осознать величие и фундаментальную мощь как самого сооружения, так и Туркменистана.

Фонтанный комплекс "Огузхан и сыновья", общей площадью 14,82 гектаров. Архитектурно-скульптурный ансамбль изображает легендарного родоначальника тюркских народов Огузхана, восседающего с поднятой рукой на коне в центре фонтана, и шестерых его сыновей: Гюн-хана, Ай-хана, Йылдыз-хана, Гек-хана, Даг-хана и Денгиз-хана.

Центр телерадиовещания "Туркменистан", высотой в 211 метров с учетом шпиля. Украшающая телебашню восьмиугольная "Звезда Огуз-хана" признана самым большим в мире архитектурным изображением звезды и внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Телебашня видна практически из любой точки Ашхабада и пригородов.

"Багт кошги" - дворец бракосочетаний, имеющий конструкцию в виде куба, изображённого в форме восьмиконечной звезды Огузхана и вращающегося шара.

Культурно-развлекательный центр "Алем" высотою 95 метров напоминает ступенчатую пирамиду, на вершине которой находится колесо обозрения. Оно признано самым крупным колесом обозрения закрытого типа и занесено в Книгу рекордов Гиннесса 18 мая 2012 года.

Два объекта Олимпийского городка Ашхабада попали в Книгу рекордов Гиннесса в 2017 году: Центр водных видов спорта - как самый большой в мире крытый плавательный бассейн и изображение коня, украшающее трибуну Олимпийского стадиона как самое большое в мире архитектурное изображение коня высотой 40,05 метра.

Международный аэропорт в Туркменабате площадью 600 гектаров. С высоты птичьего полета комплекс выглядит, как звезда Огуз хана.

Различные объекты Ашхабада 11 раз вносились в Книгу рекордов Гиннесса. И каждый раз это по-своему характеризовало туркменскую столицу. Ашхабад был внесен в эту Книгу как город с самым большим количеством беломраморных зданий в мире (2013 г.), что напоминает о нейтральном статусе страны и ее миролюбии. Ведь известно, что с древнейших времен белый цвет символизирует светлые устремления и сплочённость.

-Что бы Вы хотели добавить в заключении нашей с Вами сегодняшней беседы?

-Еще один важнейший пункт заключается во вклад в образование и спорт. Бесконечное количество реформ и улучшений в этих сферах положительно влияют на растущее поколение и дает ей возможность в беспрерывном развитии.

Безусловно, современный Ашхабад – город, устремленный в будущее. Вместе с тем этот город не забывает о своих истоках, своих национальных ценностях и обычаях.

От всей души поздравляю с юбилеем весь туркменский народ во главе с его лидером, этот прекрасный город – который поистине можно назвать жемчужиной Востока!

Присоединяясь к словам Вахдет муаллима, редакция Report также искренне поздравляет Президента Гурбангулы Бердымухамедова и весь народ Туркменистана с этим важным событием!