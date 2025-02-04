Желтый уровень безопасности введен в парламенте Грузии

Вход посетителей в парламент Грузии сегодня ограничен – введен желтый уровень безопасности в связи с началом весенней сессии.

Вход посетителей в парламент Грузии сегодня ограничен – введен желтый уровень безопасности в связи с началом весенней сессии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, на первом заседании президент Грузии выступит с докладом по актуальным вопросам.

"Целью этих мер является обеспечение рабочей и безопасной среды во Дворце парламента Грузии", – отмечено в заявлении законодательного органа.

На запланированные парламентские мероприятия, в том числе комитетские и пленарные заседания, будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными единицами.

До завершения парламентских мероприятий в здание парламента допускаются только аккредитованные представители СМИ – не более двух групп от каждого телевещателя.