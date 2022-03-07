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Железнодорожное сообщение в Грузии прервано из-за оползня

Железнодорожное сообщение в Грузии прервано из-за оползня Железнодорожное движение между восточными и западными районами Грузии прервано из-за схода оползня у села Марелиси Харагаульского района края Имерети.
В регионе
7 марта 2022 г. 10:40
Железнодорожное сообщение в Грузии прервано из-за оползня

Железнодорожное движение между восточными и западными районами Грузии прервано из-за схода оползня у села Марелиси Харагаульского района края Имерети.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба компании "Грузинская железная дорога".

"На участке Рикотского перевала у села Марелиси сошел оползень, в результате чего значительные повреждения получил автомобильный мост, проходящий у железной дороги. Повреждения получила и контактная линия железной дороги. Из-за происшествия с утра движение товарных и пассажирских поездов приостановлено", - говорится в сообщении.

На место уже прибыла специальная техника, идет ремонт контактной линии. Восстановление движения поездов произойдет поэтапно, указано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda sürüşmə səbəbindən dəmir yolu əlaqəsi kəsilib

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