Железнодорожное сообщение в Грузии прервано из-за оползня

Железнодорожное движение между восточными и западными районами Грузии прервано из-за схода оползня у села Марелиси Харагаульского района края Имерети.

Железнодорожное движение между восточными и западными районами Грузии прервано из-за схода оползня у села Марелиси Харагаульского района края Имерети.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба компании "Грузинская железная дорога".

"На участке Рикотского перевала у села Марелиси сошел оползень, в результате чего значительные повреждения получил автомобильный мост, проходящий у железной дороги. Повреждения получила и контактная линия железной дороги. Из-за происшествия с утра движение товарных и пассажирских поездов приостановлено", - говорится в сообщении.

На место уже прибыла специальная техника, идет ремонт контактной линии. Восстановление движения поездов произойдет поэтапно, указано в сообщении.