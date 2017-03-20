Железнодорожники стран СНГ координируют меры по безопасности перевозок

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Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В Казани состоялось заседание Комиссии по безопасности движения Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ. Главной темой встречи стал план действий по минимизации происшествий на ЖД.

Участники заседания Комиссии также обсудили порядок учёта отказов технических средств и учёт нарушений безопасности на территории сопредельных государств.

Как пояснил заместитель председателя Комиссии по безопасности движения Совета по железнодорожному транспорту Иван Бречко, основным вопросом для всех железнодорожных администраций является допуск подвижного состава на инфраструктуру. «Немаловажную роль играет техническое обслуживание, так как мы работаем в рамках этого пространства. Мы стараемся всё привести в соответствие с требованиями не только одного государства и одной железной дороги, но и минимизировать расхождения», - уточнил Иван Бречко.