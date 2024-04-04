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Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан оценивается в 8 млрд долларов

Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан оценивается в 8 млрд долларов Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан оценивается в 8 млрд долларов США.
В регионе
4 апреля 2024 г. 09:47
Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан оценивается в 8 млрд долларов

Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан оценивается в 8 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на 24.kg, об этом заявил председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров на агропромышленном форуме.

Отмечается, что эта сумма является предварительной.

Кыргызстан, Китай и Узбекистан завершили работы по подготовке к началу строительства железной дороги. Завершены все процедуры. Ожидается, что работы начнутся в этом году. Сейчас ведется актуализация технико-экономического обоснования проекта.

Соглашение о сотрудничестве между тремя странами по проекту строительства железной дороги Узбекистан- Кыргызстан- Китай подписано в сентябре 2022 года в Самарканде. Документ предусматривал подготовку ТЭО проекта в первой половине прошлого года. В декабре 2023 года специалисты из КНР завершили полевые работы на новом железнодорожном маршруте.

Предполагается, что реализация проекта, который обсуждался более 20 лет, послужит основой для расширения географии торговли и перевозок из Китая через Узбекистан в Европу и в государства Персидского залива через "Южный коридор".

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