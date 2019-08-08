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Жээнбеков прокомментировал штурм дома Атамбаева

Жээнбеков прокомментировал штурм дома Атамбаева

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня провел заседание Совета безопасности КР, cообщает Report со ссылкой на Sputnik.

"Глава государства отметил, что Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызстана, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона", — говорится в сообщении.

Жээнбеков отметил, что Кыргызстан является правовым государством. Долг государства — обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.

"Глава государства обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув необходимость исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры", — отмечает пресс-служба.

Сторонники бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева охраняют его дом, поскольку сотрудники спецназа Кыргызстана проводят спецоперацию по задержанию экс-лидера Атамбаева в селе Кой-Таш под столицей Бишкек.

Председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитов представили информацию по сложившейся ситуации. По итогам заседания принято соответствующее решение.

7 августа вечером в селе Кой-Таш началась операция по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Однако штурм дома спецназовцами ГКНБ завершился неудачей — один из сотрудников спецслужб погиб. По последним данным, всего во вспыхнувших вокруг дома Атамбаева беспорядках вчера пострадали 47 человек. 

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