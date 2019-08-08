Жээнбеков прокомментировал штурм дома Атамбаева

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня провел заседание Совета безопасности КР, cообщает Report со ссылкой на Sputnik.

"Глава государства отметил, что Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызстана, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона", — говорится в сообщении.

Жээнбеков отметил, что Кыргызстан является правовым государством. Долг государства — обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.

"Глава государства обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув необходимость исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры", — отмечает пресс-служба.

Сторонники бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева охраняют его дом, поскольку сотрудники спецназа Кыргызстана проводят спецоперацию по задержанию экс-лидера Атамбаева в селе Кой-Таш под столицей Бишкек.

Председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитов представили информацию по сложившейся ситуации. По итогам заседания принято соответствующее решение.

7 августа вечером в селе Кой-Таш началась операция по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Однако штурм дома спецназовцами ГКНБ завершился неудачей — один из сотрудников спецслужб погиб. По последним данным, всего во вспыхнувших вокруг дома Атамбаева беспорядках вчера пострадали 47 человек.