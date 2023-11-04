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Жара побила рекорды в нескольких городах Турции

Жара побила рекорды в нескольких городах Турции Температурные рекорды побиты в субботу в нескольких городах Турции, в Бурсе на западе страны 32 градуса, жара сопровождается сильным ветром.
В регионе
4 ноября 2023 г. 21:41
Жара побила рекорды в нескольких городах Турции

Температурные рекорды побиты в субботу в нескольких городах Турции, в Бурсе на западе страны 32 градуса, жара сопровождается сильным ветром.

Как передает Report, по данным Главного департамента метеорологии Турции, к 15:00 по местному времени, воздух в Бурсе прогрелся до 31,7°C жары. Это стало абсолютным рекордом ноября с 1928 года.

В Стамбуле днем столбик термометра поднялся до +26,7°C, почти равняясь с рекордом ноября 1950 года, когда было ровно +27°C. При этом жара сопровождается южным ветром скоростью 9-10 м/с, а синоптики обещают ливни и дальнейшее усиление ветра к ночи. Поэтому эксперты предупредили об опасности нахождения на улице под деревьями и столбами.

В Измире побит температурный рекорд за 64 года наблюдений. Воздух в городе прогрелся до +30,2°C, а в пригороде и соседних регионах фиксировали почти 32°C. При этом средняя температура ноября в городе обычно около +14°C.

А вот на провинцию Эдирне на границе с Болгарией и Грецией обрушился ураган с градом. От сильного ветра у нескольких домов оторвало ветром крышу. В Чанаккале из-за 30-градусной жары начался лесной пожар.

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