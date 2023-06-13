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Жапаров заявил о необходимости новых подходов к военной безопасности Кыргызстана

Жапаров заявил о необходимости новых подходов к военной безопасности Кыргызстана Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о необходимости пересмотра подхода к обеспечению военной безопасности страны из-за нестабильности в мире.
В регионе
13 июня 2023 г. 09:16
Жапаров заявил о необходимости новых подходов к военной безопасности Кыргызстана
Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о необходимости пересмотра подхода к обеспечению военной безопасности страны из-за нестабильности в мире.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Требуется пересмотр подхода государства к обеспечению военной безопасности и обороны. Общая военно-политическая нестабильность, вспышки боевых действий, новые вооруженные конфликты в разных регионах земного шара могут привести к невообразимым последствиям", - сказал он.

По его мнению, реализация в стране государственной политики в области обеспечения обороноспособности не только защитит ее от внешних угроз, но и укрепит внутреннюю стабильность и "повысит общественную безопасность". "Все это положительно скажется на развитии государства в целом", - убежден киргизский лидер.

Практика показывает, продолжил он, что эффективно обеспечить безопасность государства от пограничных конфликтов, вооруженной агрессии и других угроз, а также защитить его от вторжения различных террористических и экстремистско-бандитских организаций можно только с помощью укрепления обороноспособности страны.

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Версия на английском языке Japarov says Kyrgyz military security needs to be revised

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