Жапаров: В Кыргызстане более 100 долларовых миллионеров легализовали свои активы

Более 100 долларовых миллионеров легализовали свои активы в Кыргызстане.

Более 100 долларовых миллионеров легализовали свои активы в Кыргызстане.

Как передает Report, об этом сообщил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на церемонии открытия завода по производству керамической плитки и керамогранита в Чуйской области.

"Завод основал наш соотечественник. Его вложения в $15 млн показывают, что инвестиционная привлекательность внутреннего рынка растет. Это также свидетельствует об эффективности решения о легализации доходов, возвращенных в Кыргызстан из-за рубежа", — отметил Жапаров.

Он напомнил, что два года назад был принят закон о добровольной легализации и амнистии активов физических лиц.

По его словам, все, что было накоплено за 30 лет, можно легализовать и инвестировать в стране.