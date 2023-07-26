О нас

Жапаров: В Казахстане будет введен режим ЧС в сфере энергетики до конца 2026 года

Жапаров: В Казахстане будет введен режим ЧС в сфере энергетики до конца 2026 года У кыргызстанцев нет повода переживать из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике, который будет объявлен с 1 августа текущего года.
В регионе
26 июля 2023 г. 10:40
Жапаров: В Казахстане будет введен режим ЧС в сфере энергетики до конца 2026 года

У кыргызстанцев нет повода переживать из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике, который будет объявлен с 1 августа текущего года.

Как передает Report, об этом в интервью агентству "Кабар" заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По словам президента, страна на протяжении многих лет импортирует электроэнергию и фактически живет в режиме ЧС.

"Благополучно переживем зиму. Есть договоренности с другими странами и учитываем производительность ТЭЦ. У населения нет повода переживать. Нельзя поддаваться провокационным мнениям, что зимой будет трудно из-за режима ЧС. Есть группы людей, которые ждут ошибок властей, желают, чтобы был кризис, ищут негатив. Но наше население грамотное и правильно принимает проводимую работу", - отметил он.

С целью улучшения ситуации в данной сфере до 2026 года завершится строительство ряда мини-ГЭС, а также будут приняты меры для увеличения мощности электроэнергии по всей стране.

Жапаров отметил, что режим ЧС будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Бывшему главе МЧС Армении прочат пост вице-мэра Еревана
Бывшему главе МЧС Армении прочат пост вице-мэра Еревана
26 июля 2023 г. 10:15
ВС РФ полностью уничтожили 180 украинских школ
ВС РФ полностью уничтожили 180 украинских школ
26 июля 2023 г. 10:06
На территории Турции были зафиксированы два землетрясения
На территории Турции были зафиксированы два землетрясения
26 июля 2023 г. 09:37
ВС РФ 55 раз обстреляли Херсонскую область, есть погибшие и раненые
ВС РФ 55 раз обстреляли Херсонскую область, есть погибшие и раненые
26 июля 2023 г. 09:17
Глава Минэнерго Турции обсудил проект АЭС Аккую с главой Росатом
Глава Минэнерго Турции обсудил проект АЭС "Аккую" с главой "Росатом"
26 июля 2023 г. 05:43
Новый глава МИД Китая посетит с визитом Турцию
Новый глава МИД Китая посетит с визитом Турцию
26 июля 2023 г. 00:55
В Турции создали умную подводную мину большого радиуса действия
В Турции создали умную подводную мину большого радиуса действия
26 июля 2023 г. 00:36
Глава МИД Армении: Ереван конструктивно настроен на переговоры с Баку
Глава МИД Армении: Ереван конструктивно настроен на переговоры с Баку
25 июля 2023 г. 18:20
Кулеба: Украина попытается создать новый зерновой коридор после получения F-16
Кулеба: Украина попытается создать новый зерновой коридор после получения F-16
25 июля 2023 г. 17:47
Премьер Армении: Переговорная активность России снизилась в связи с событиями в Украине
Премьер Армении: Переговорная активность России снизилась в связи с событиями в Украине
25 июля 2023 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi