Жапаров: В Казахстане будет введен режим ЧС в сфере энергетики до конца 2026 года

У кыргызстанцев нет повода переживать из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике, который будет объявлен с 1 августа текущего года.

У кыргызстанцев нет повода переживать из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике, который будет объявлен с 1 августа текущего года.

Как передает Report, об этом в интервью агентству "Кабар" заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По словам президента, страна на протяжении многих лет импортирует электроэнергию и фактически живет в режиме ЧС.

"Благополучно переживем зиму. Есть договоренности с другими странами и учитываем производительность ТЭЦ. У населения нет повода переживать. Нельзя поддаваться провокационным мнениям, что зимой будет трудно из-за режима ЧС. Есть группы людей, которые ждут ошибок властей, желают, чтобы был кризис, ищут негатив. Но наше население грамотное и правильно принимает проводимую работу", - отметил он.

С целью улучшения ситуации в данной сфере до 2026 года завершится строительство ряда мини-ГЭС, а также будут приняты меры для увеличения мощности электроэнергии по всей стране.

Жапаров отметил, что режим ЧС будет действовать до 31 декабря 2026 года.