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Жапаров: Скоро Кыргызстан намерен решить пограничные споры с Таджикистаном

Жапаров: Скоро Кыргызстан намерен решить пограничные споры с Таджикистаном Власти Кыргызстана рассчитывают урегулировать все вопросы по спорным участкам на границе с Таджикистаном в ближайшее время.
В регионе
26 ноября 2022 г. 13:48
Жапаров: Скоро Кыргызстан намерен решить пограничные споры с Таджикистаном

Власти Кыргызстана рассчитывают урегулировать все вопросы по спорным участкам на границе с Таджикистаном в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу в Бишкеке во время народного курултая (съезда) кыргызский лидер Садыр Жапаров.

"Наша главная цель - несмотря ни на какие трудности решить все пограничные проблемы, переходившие от одной власти к другой, не оставляя их следующим поколениям. Сейчас мы полностью приступили к решению вопросов с границами с соседним Таджикистаном и прилагаем все усилия, чтобы завершить их в самые кратчайшие сроки", - сказал он.

По его словам, после пандемии коронавируса, а также последовавших впоследствии глобальных политических и экономических событий, республика столкнулась с негативными их последствиями.

"Новые угрозы и проблемы возникли у всех стран, в том числе и Кыргызстана. Одной из них является вопрос безопасности. Последние события, угрожающие целостности нашего государства, взволновали и обеспокоили каждого кыргызстанца. Откровенно говоря, основной причиной трагических событий, где в столкновениях оборвались жизни наших пограничников и местных жителей, стало то, что процессы по уточнению линий границ не были доведены до конца и растянулись на длительное время", - считает президент.

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