Жапаров: Российско-кыргызский фонд финансирует 14 проектов на сумму более $175 млн

На сегодняшний день при участии Российско-кыргызского фонда развития финансируется строительство 14 объектов гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии на сумму более $175 млн.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе брифинга по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы дали высокую оценку работе Российско-кыргызского фонда развития, выступающего одним из ключевых драйверов в продвижении двусторонних экономических отношений. С момента учреждения фонд инвестировал в экономику Кыргызстана свыше $1 млрд, профинансировав более трех с половиной тысячи проектов во всех регионах республики", - сказал он.

По его словам, общий объем инвестиций уже вдвое превысил первоначальный уставной капитал фонда.