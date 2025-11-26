Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Жапаров: Российско-кыргызский фонд финансирует 14 проектов на сумму более $175 млн

    В регионе
    • 26 ноября, 2025
    • 14:03
    Жапаров: Российско-кыргызский фонд финансирует 14 проектов на сумму более $175 млн

    На сегодняшний день при участии Российско-кыргызского фонда развития финансируется строительство 14 объектов гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии на сумму более $175 млн.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе брифинга по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

    "Мы дали высокую оценку работе Российско-кыргызского фонда развития, выступающего одним из ключевых драйверов в продвижении двусторонних экономических отношений. С момента учреждения фонд инвестировал в экономику Кыргызстана свыше $1 млрд, профинансировав более трех с половиной тысячи проектов во всех регионах республики", - сказал он.

    По его словам, общий объем инвестиций уже вдвое превысил первоначальный уставной капитал фонда.

    Садыр Жапаров Кыргызстан российской-кыргызский фонд инвестиции

    Последние новости

    14:35

    Узбекистан по Зангезурскому коридору будет перевозить стратегически важные грузы - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    14:32

    Строительство ж/д Решт-Астара в Иране начнется после праздника Новруз - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    14:32

    Иран готовится к железнодорожным грузоперевозкам через Нахчыван в Армению - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    14:27
    Фото

    Азербайджан и РФ подписали соглашение о двустороннем электронном обмене ж/д данными

    Инфраструктура
    14:16

    Из-за сильного пожара в жилом комплексе в Гонконге погибли четыре человека

    Другие страны
    14:11

    84-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ пройдет в Ашхабаде

    Инфраструктура
    14:07
    Фото

    Азербайджан, Иран и Россия подписали Меморандум о взаимопонимании

    Инфраструктура
    14:03

    Жапаров: Российско-кыргызский фонд финансирует 14 проектов на сумму более $175 млн

    В регионе
    14:02

    Мустафаев и Новак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

    Внешняя политика
    Лента новостей