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Жапаров: Прилагаем усилия по решению спорных вопросов на границе мирным путем

Жапаров: Прилагаем усилия по решению спорных вопросов на границе мирным путем Кыргызстан продолжает прилагать усилия по урегулированию спорных вопросов на кыргызско-таджикской границе мирным путем.
В регионе
19 сентября 2022 г. 11:08
Жапаров: Прилагаем усилия по решению спорных вопросов на границе мирным путем
Садыр Жапаров

Кыргызстан продолжает прилагать усилия по урегулированию спорных вопросов на кыргызско-таджикской границе мирным путем.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом в своем обращении к народу в прямом эфире заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

"Сегодня только территории, граничащие с Республикой Таджикистан, не конкретизированы и вызывают проблемы. Мы продолжаем прилагать усилия по урегулированию спорных вопросов на кыргызско-таджикской границе только мирным путем", - отметил он.

Жапаров сообщил, что на данный момент перестрелка в приграничной зоне прекратилась, но в интернет-пространстве продолжают публиковаться различные провокационные высказывания.

"Необходимо помнить, что слухи, направленные на искажение общественного мнения, имеют определенную цель — охладить отношения нашего гостеприимного народа с другими сотрудничающими с нами странами", - заявил он, подчеркнув, что в настоящее время все госорганы работают в усиленном режиме.

Отметим, что в результате боестолкновений на границе с кыргызской стороны погибли 59 человек. В стране объявлен траур.

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Версия на английском языке Japarov: Kyrgyzstan making efforts to resolve disputes on Tajikistan border peacefully

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