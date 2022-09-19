Жапаров: Прилагаем усилия по решению спорных вопросов на границе мирным путем

Кыргызстан продолжает прилагать усилия по урегулированию спорных вопросов на кыргызско-таджикской границе мирным путем.

Кыргызстан продолжает прилагать усилия по урегулированию спорных вопросов на кыргызско-таджикской границе мирным путем.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом в своем обращении к народу в прямом эфире заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

"Сегодня только территории, граничащие с Республикой Таджикистан, не конкретизированы и вызывают проблемы. Мы продолжаем прилагать усилия по урегулированию спорных вопросов на кыргызско-таджикской границе только мирным путем", - отметил он.

Жапаров сообщил, что на данный момент перестрелка в приграничной зоне прекратилась, но в интернет-пространстве продолжают публиковаться различные провокационные высказывания.

"Необходимо помнить, что слухи, направленные на искажение общественного мнения, имеют определенную цель — охладить отношения нашего гостеприимного народа с другими сотрудничающими с нами странами", - заявил он, подчеркнув, что в настоящее время все госорганы работают в усиленном режиме.

Отметим, что в результате боестолкновений на границе с кыргызской стороны погибли 59 человек. В стране объявлен траур.