О нас

Жапаров прибыл в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств ЦА

Жапаров прибыл в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств ЦА Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом Саммите глав государств Диалога "Центральная Азия+Япония", где будут обсуждены вопросы дальнейшего развития интеграционн
В регионе
8 августа 2024 г. 16:18
Жапаров прибыл в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств ЦА

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом Саммите глав государств Диалога "Центральная Азия+Япония", где будут обсуждены вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, в аэропорту Жапарова встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

В настоящее время на уровне правительств ведется совместная работа по исполнению положений Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, подписанного главами двух государств в апреле этого года. В частности, по наращиванию торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества, углублению взаимодействия в водно-энергетической сфере, сельском хозяйстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Президент Таджикистана отправился в Казахстан
Президент Таджикистана отправился в Казахстан
8 августа 2024 г. 16:01
Французское агентство развития предоставит Армении кредит в размере 75 млн евро
Французское агентство развития предоставит Армении кредит в размере 75 млн евро
8 августа 2024 г. 14:27
Таджикские власти заявили о раскрытии трех терактов
Таджикские власти заявили о раскрытии трех терактов
8 августа 2024 г. 13:55
Токаев: Важно полноценно раскрыть потенциал сотрудничества с Узбекистаном
Токаев: Важно полноценно раскрыть потенциал сотрудничества с Узбекистаном
8 августа 2024 г. 13:38
На Камчатке найден потерпевший крушение вертолет Robinson, экипаж и пассажиры не пострадали
На Камчатке найден потерпевший крушение вертолет Robinson, экипаж и пассажиры не пострадали
8 августа 2024 г. 13:09
Казахстан и Узбекистан подготовили программу стратегического партнерства до 2034 года
Казахстан и Узбекистан подготовили программу стратегического партнерства до 2034 года
8 августа 2024 г. 12:34
Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы укрепления сотрудничества
ФотоПрезиденты Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы укрепления сотрудничества
8 августа 2024 г. 11:38
Власти Грузии могут обратиться в прокуратуру для выяснения обстоятельств войны 2008 года
Власти Грузии могут обратиться в прокуратуру для выяснения обстоятельств войны 2008 года
8 августа 2024 г. 11:29
Израиль довел до Ирана и Хезболлах, что гибель мирных жителей является красной линией
Израиль довел до Ирана и "Хезболлах", что гибель мирных жителей является красной линией
8 августа 2024 г. 08:56
На украинско-российской границе закрылся гуманитарный коридор
На украинско-российской границе закрылся гуманитарный коридор
8 августа 2024 г. 04:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi