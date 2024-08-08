Жапаров прибыл в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств ЦА

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом Саммите глав государств Диалога "Центральная Азия+Япония", где будут обсуждены вопросы дальнейшего развития интеграционн

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом Саммите глав государств Диалога "Центральная Азия+Япония", где будут обсуждены вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, в аэропорту Жапарова встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

В настоящее время на уровне правительств ведется совместная работа по исполнению положений Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, подписанного главами двух государств в апреле этого года. В частности, по наращиванию торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества, углублению взаимодействия в водно-энергетической сфере, сельском хозяйстве.