Жапаров поручил усилить меры безопасности после гибели двух человек на Иссык-Куле

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил усилить меры по обеспечению безопасности отдыхающих на Иссык-Куле после гибели двух человек.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил усилить меры по обеспечению безопасности отдыхающих на Иссык-Куле после гибели двух человек.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

"Президент поручил МВД и полпреду в Иссык-Кульской области усилить профилактические меры по обеспечению безопасности отдыхающих и туристов, уделить особое внимание упорядочению деятельности водного транспорта", - говорится в сообщении.

Отметим, что в минувшее воскресенье на озере произошла трагедия: водитель моторной лодки катал по озеру надувной баллон, и тот столкнулся с теплоходом. Пострадали три человека, двое впоследствии скончались. Милиция заявила, что подозреваемый задержан и полностью признал вину на предварительном допросе.