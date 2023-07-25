Жапаров поручил усилить меры безопасности после гибели двух человек на Иссык-Куле

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил усилить меры по обеспечению безопасности отдыхающих на Иссык-Куле после гибели двух человек.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.
"Президент поручил МВД и полпреду в Иссык-Кульской области усилить профилактические меры по обеспечению безопасности отдыхающих и туристов, уделить особое внимание упорядочению деятельности водного транспорта", - говорится в сообщении.
Отметим, что в минувшее воскресенье на озере произошла трагедия: водитель моторной лодки катал по озеру надувной баллон, и тот столкнулся с теплоходом. Пострадали три человека, двое впоследствии скончались. Милиция заявила, что подозреваемый задержан и полностью признал вину на предварительном допросе.