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Жапаров поручил усилить меры безопасности после гибели двух человек на Иссык-Куле

Жапаров поручил усилить меры безопасности после гибели двух человек на Иссык-Куле Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил усилить меры по обеспечению безопасности отдыхающих на Иссык-Куле после гибели двух человек.
В регионе
25 июля 2023 г. 16:10
Жапаров поручил усилить меры безопасности после гибели двух человек на Иссык-Куле

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил усилить меры по обеспечению безопасности отдыхающих на Иссык-Куле после гибели двух человек.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

"Президент поручил МВД и полпреду в Иссык-Кульской области усилить профилактические меры по обеспечению безопасности отдыхающих и туристов, уделить особое внимание упорядочению деятельности водного транспорта", - говорится в сообщении.

Отметим, что в минувшее воскресенье на озере произошла трагедия: водитель моторной лодки катал по озеру надувной баллон, и тот столкнулся с теплоходом. Пострадали три человека, двое впоследствии скончались. Милиция заявила, что подозреваемый задержан и полностью признал вину на предварительном допросе.

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