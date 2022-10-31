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Жапаров: ОАЭ являются основным партнером Кыргызстана на Ближнем Востоке

Жапаров: ОАЭ являются основным партнером Кыргызстана на Ближнем Востоке Объединенные Арабские Эмираты являются основным торговым партнером Кыргызстана на Ближнем Востоке и в регионе Залива.
В регионе
31 октября 2022 г. 17:26
Жапаров: ОАЭ являются основным партнером Кыргызстана на Ближнем Востоке

Объединенные Арабские Эмираты являются основным торговым партнером Кыргызстана на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

Как передает Report cо ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

В рамках визита в ОАЭ он встретился с президентом - шейхом Мухаммедом бин Заед Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент ОАЭ выразил уверенность в том, что его визит станет плодотворным и успешным, а подписание ряда двусторонних документов будет способствовать укреплению отношений между странами во всех сферах взаимовыгодного сотрудничества.

Он выразил заинтересованность во взаимодействии с Кыргызстаном, предложив активизировать совместную работу по увеличению объемов товарооборота, добавив, что этому также будут способствовать документы, которые будут подписаны в ходе визита.

Мухаммед бин Заед Аль Нахайян отметил, что у стран есть большие возможности в сфере торгово-экономического сотрудничества и заверил о готовности эмиратской стороны к наращиванию совместного взаимодействия с Кыргызстаном.

Жапаров подчеркнул, что у двух стран нет никаких противоречий на международной арене, добавив, что ОАЭ являются основным торговым партнером Кыргызстана на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

По данным президента, за 8 месяцев товарооборот составил 69 млн долларов и подчеркнул, что стороны могут улучшить данную позитивную динамику в ближайшие годы.

Он также отметил и другие положительные показатели в торгово-экономических отношениях - в текущем году начат экспорт в ОАЭ экологически чистой мясной продукции и питьевой воды, в ближайшее время планируется открытие прямого авиасообщения между городами Дубай и Ош, заметно развивается туристическая сфера.

Жапаров пригласил эмиратских инвесторов к совместной реализации проектов по созданию в Кыргызстане регионального авиахаба, а также проектов в сфере гидроэнергетики. Также рассказал о туристических возможностях Кыргызстана.

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