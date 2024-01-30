О нас

Жапаров намерен баллотироваться на пост президента Кыргызстана на второй срок

Жапаров намерен баллотироваться на пост президента Кыргызстана на второй срок Действующий президент Кыргызстана Садыр Жапаров планирует выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в республике.
В регионе
30 января 2024 г. 13:23
Жапаров намерен баллотироваться на пост президента Кыргызстана на второй срок

Действующий президент Кыргызстана Садыр Жапаров планирует выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил информагентству АКИpress пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

"Да, президент Садыр Жапаров будет участвовать в выборах на второй срок. Это будет последовательным шагом, учитывая то, что дан старт, планируются долгосрочные международные проекты стратегического значения", - сказал Алагозов.

Жапаров победил на президентских выборах в январе 2021 года и через две с половиной недели официально вступил в должность. Срок его полномочий истекает через три года.

В соответствии с внесенными в законодательство изменениями, следующий президент Кыргызстана будет избран не на шестилетний, а на пятилетний срок. При этом один и тот же человек теперь может дважды занимать пост президента.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
30 января 2024 г. 14:14
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
30 января 2024 г. 10:06
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
29 января 2024 г. 12:38
Министр образования Турции посетит Азербайджан
Министр образования Турции посетит Азербайджан
29 января 2024 г. 12:18
Разрушенная Северная Салтовка в Харькове
ФотоРазрушенная Северная Салтовка в Харькове
26 января 2024 г. 11:03
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
26 января 2024 г. 10:28
Министр внутренних дел Молдовы посетит Азербайджан
Министр внутренних дел Молдовы посетит Азербайджан
25 января 2024 г. 13:34
Сербский политолог: Азербайджан уже достиг больших успехов в диалоге с Арменией
Сербский политолог: Азербайджан уже достиг больших успехов в диалоге с Арменией
25 января 2024 г. 11:55
Пакистанский эксперт: ПАСЕ не показал эффективность в урегулировании ни одного конфликта
Пакистанский эксперт: ПАСЕ не показал эффективность в урегулировании ни одного конфликта
25 января 2024 г. 10:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi