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Жапаров: Кыргызстан закупил вооружение для укрепления обороноспособности

Жапаров: Кыргызстан закупил вооружение для укрепления обороноспособности Кыргызстан закупил у союзников вооружение, аналогов которому пока нет в Центральной Азии.
В регионе
13 июня 2023 г. 10:17
Жапаров: Кыргызстан закупил вооружение для укрепления обороноспособности

Кыргызстан закупил у союзников вооружение, аналогов которому пока нет в Центральной Азии.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Садыр Жапаров на заседании Совета безопасности.

По его словам, при сегодняшних вызовах и угрозах Кыргызстану очень важно укреплять обороноспособность.

"Мы тратим на это большие силы. Впервые за годы независимости закупили современную технику для защиты границ и наших граждан. Это не только "Байрактары", есть и другие. Мы закупили у союзников вооружение, аналогов которого пока нет в Центральной Азии. Для МЧС приобрели два вертолета Airbus, для Минобороны провели капитальный ремонт пяти вертолетов, также купили вертолет Ми-17В-5 и еще планируем приобрести вертолеты Ми-17", - сказал президент.

Он напомнил, что закуплен зенитно-ракетный комплекс "Печора".

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