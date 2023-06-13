Жапаров: Кыргызстан закупил вооружение для укрепления обороноспособности

Кыргызстан закупил у союзников вооружение, аналогов которому пока нет в Центральной Азии.

Кыргызстан закупил у союзников вооружение, аналогов которому пока нет в Центральной Азии.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Садыр Жапаров на заседании Совета безопасности.

По его словам, при сегодняшних вызовах и угрозах Кыргызстану очень важно укреплять обороноспособность.

"Мы тратим на это большие силы. Впервые за годы независимости закупили современную технику для защиты границ и наших граждан. Это не только "Байрактары", есть и другие. Мы закупили у союзников вооружение, аналогов которого пока нет в Центральной Азии. Для МЧС приобрели два вертолета Airbus, для Минобороны провели капитальный ремонт пяти вертолетов, также купили вертолет Ми-17В-5 и еще планируем приобрести вертолеты Ми-17", - сказал президент.

Он напомнил, что закуплен зенитно-ракетный комплекс "Печора".