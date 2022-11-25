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Жапаров: Кыргызстан закупает у Турции ударные БПЛА

Жапаров: Кыргызстан закупает у Турции ударные БПЛА Кыргызстан закупает у Турции ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), такие как Bayraktar TB2, Akıncı и Aksungur.
В регионе
25 ноября 2022 г. 12:18
Жапаров: Кыргызстан закупает у Турции ударные БПЛА
Садыр Жапаров

Кыргызстан закупает у Турции ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), такие как Bayraktar TB2, Akıncı и Aksungur.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил президент Садыр Жапаров в ходе выступления на Народном курултае.

"Когда я вступил в должность, у нас не было бронированной военной техники, а сейчас из республиканского бюджета выделены беспрецедентные средства, на которые закуплены специальные бронеавтомобили марки "Тигр", тяжелые армейские грузовые автомашины", - отметил он.

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Версия на английском языке President: Kyrgyzsatan buying strike drones from Turkiye
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Prezidenti: "Türkiyədən zərbə PUA-ları alırıq”

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