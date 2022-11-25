Жапаров: Кыргызстан закупает у Турции ударные БПЛА

Кыргызстан закупает у Турции ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), такие как Bayraktar TB2, Akıncı и Aksungur.

Кыргызстан закупает у Турции ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), такие как Bayraktar TB2, Akıncı и Aksungur.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил президент Садыр Жапаров в ходе выступления на Народном курултае.

"Когда я вступил в должность, у нас не было бронированной военной техники, а сейчас из республиканского бюджета выделены беспрецедентные средства, на которые закуплены специальные бронеавтомобили марки "Тигр", тяжелые армейские грузовые автомашины", - отметил он.